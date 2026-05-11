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孕婦泰國墮崖案｜王暖暖怨遭壓榨狂做直播致病倒 無憂傳媒：已友好解約

即時中國
更新時間：13:30 2026-05-11 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-11 HKT

王暖暖2019年懷孕期間，在泰國被丈夫推落34米高懸崖，企圖謀財害命。大難不死的她回國後轉做網上直播，在抖音有529萬粉絲。早前她控制遭壓榨，一年要做逾百場直播，累得病倒入院。11日，MCN無憂傳媒宣布，已與王暖暖經友好協商後解約。

拍攝中途驚厥抽搐

據《北京商報》11日報道，指已從無憂傳媒方面獲悉，已與王暖暖經過友好協商，確定解約。

王暖暖早前聲稱遭公司壓榨狂做直播，導致健康出問題。抖音
王暖暖早前聲稱遭公司壓榨狂做直播，導致健康出問題。抖音
王暖暖早前聲稱遭公司壓榨狂做直播，導致健康出問題。抖音
王暖暖早前聲稱遭公司壓榨狂做直播，導致健康出問題。抖音

5月9日凌晨，王暖暖發文稱拍攝途中突然驚厥，隨後劇烈抽搐有瀕死感。王暖暖控訴公司長期霸凌、PUA、被洗腦，2025年自己直播100多場，相當於隔天一場，自己還要出差拍視訊，即使坐月子也要工作，正常人都無法承受，批評公司一切向錢看，真的受不了。

相關新聞：孕婦泰國墮崖案｜一審宣判准王暖暖離婚 狠夫賠¥50萬

第三方平台資訊顯示，王暖暖帳號近30天總銷售額為250萬至500萬，其近一個月已掉粉1.5萬。此外，王暖暖帳號20秒以內視訊報價12萬，1分鐘以內視訊報價14萬。

杭州的無憂傳媒成立於2020年12月，業務含廣播電視節目製作經營、演出經紀、網路文化經營等，年報資訊顯示，該公司參保人數達1000餘人。

 

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