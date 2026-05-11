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西九龍站︱背心男慌失失圖過關 海關搜出紙巾「雲吞」包1.2克冰毒

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更新時間：12:45 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:45 2026-05-11 HKT

西九龍站海關近日截查一名過關往大陸的男子時，發現褲內有一團堅硬、形態異常的紙巾，經檢查，內有冰毒。

海關發布消息，近日，西九龍站海關關員在對進境旅客實施監管時，發現一名穿背心短褲男旅客進入海關監管區未向海關申報，且神色慌張、舉止可疑，試圖快速通關，海關關員隨即對其攔截檢查。

經進一步檢查，海關關員在其左側褲子口袋內的證件包中，發現一團紙巾觸感堅硬、形態異常，拆開後露出1.2克白色晶體狀物品。經現場快速試劑檢測，該物品呈甲基苯丙胺（冰毒）陽性反應。後經專業機構鑑定，確認檢出甲基苯丙胺（冰毒）成分。

目前，該案件已移交海關緝私部門處理。根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。

 

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