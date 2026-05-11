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廣東地震局突全省發提醒短信 惹網民虛驚成微博熱搜

即時中國
更新時間：11:11 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:11 2026-05-11 HKT

廣東省地震局11日早上突然向全省民眾發手機短信，嚇得一眾罕有體驗過地震的廣東人，以為發生地震要發緊急警報，事件更成為微博熱搜首位。

網民批應清楚標明「5.12」

廣東省地震局早上8時37分，向全省民眾發手機短信，指「地震預警可在破壞性地震來臨前，提前提醒廣大群眾採取緊急避險措施，科學應對震情，守護生命安全」。

短信內容雖然是科普性的提醒，但由於民眾罕有收到「廣東省地震局」發出的信息，所以甫看短信抬頭，紛紛被嚇了一跳，以為廣東出了地震大災情。

有網民解釋，由於明天（12日）是全國防災減災日，相信廣東地震局也是為響應活動，提前發出科普短信，卻意外引發虛驚。

網民紛紛留言指，「措不及防式的關懷」、「原來如此，嚇我一跳」、「剛收到，確實有點小驚訝」、「嚇死個人。。。話說不明白不如不說」、「好歹寫了5月12日。這廣東地震局突然來這麼一條，嚇我一跳，我還跑下了樓」、「收到的簡訊不清不楚，又不清楚512」、「這條簡訊大可不必吧？難道有人反對地震預警？這還要宣傳？」、「還以為要地震了 資訊發的不清楚」。

 

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