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隱瞞在華依賴代購 雅詩蘭黛同意付14億和解

即時中國
更新時間：09:10 2026-05-11 HKT
發佈時間：09:10 2026-05-11 HKT

化妝品巨頭雅詩蘭黛集團遭部分股東指控，指公司刻意隱瞞在中國市場過度依賴「代購」灰色渠道，涉嫌欺詐股東。目前，雅詩蘭黛已同意支付2.1億美元（約14億人民幣）達成訴訟和解。

雅詩蘭黛集團多位股東提起集體訴訟，直指集團自疫情後在中國市場嚴重依賴代購，尤其是在海南免稅渠道的代購。自2022年初，中國嚴厲打擊代購灰色產業鏈，雅詩蘭黛集團對股東隱瞞了此事對業績的影響，直至2023年11月才對外披露，公司股價應聲大跌，給股東造成虧損。

2022年前料佔銷售額近3成

雅詩蘭黛集團在嘗試駁回該訴訟未果後，上周四（7日）對該訴訟提出了支付2.1億美元的和解方案，部分和解費用由保險公司承擔。

《揚子晚報》估計，2018年到2022年，代購可能佔雅詩蘭黛集團中國市場銷售額的20%到30%，尤其是一些高端產品線。

界面新聞報道，多數美妝品牌忌諱承認代購對其業務的重要性。這種灰色渠道雖能貢獻業績，但本質上仍是利用價差套利，不僅會擾亂品牌正常的價格體系，長期下去更有損品牌價值。

近年市場關注代購、水貨等「灰色市場」對品牌影響，其中內地電商平台「得物」正正主打代購業務，高峰時曾佔內地十大頂級奢侈品牌的灰色市場約7成銷售額，包括LV、GUCCI、CHANEL等。

 

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