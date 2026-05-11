天舟十號發射成功 攜「扁鵲」發動機智能檢修系統

長征七號運載火箭搭載的天舟十號貨運飛船，8時13分於文昌航天發射場發射。天舟十號搭載了「扁鵲」系統，能為火箭發動機檢測及維修。

在軌時間延至12個月

天舟十號是天舟系列第十艘貨運飛船，是目前世界現役貨物運輸能力最大貨運飛船之一。此次任務計畫上行近 6.3 噸重的補給物資，主要用於保障神舟二十三號和神舟二十四號兩批航天員乘組在軌正常工作、生活所需的物品。

天舟十號貨運飛船由長征七號運載火箭搭載。新華社

天舟十號將在軌停靠12個月，較過去9至10個月時間長，為太空站提供物資保障及推進劑補充添加服務。

「扁鵲」故障診斷處理系統，可有助火箭在發動機故障情況下，實現高安全、高可靠智能飛行。

中國航天科技集團工作人員趙永志指出︰「『扁鵲』故障診斷系統具備三個主要功能，分別是故障診斷、彈道重規劃和制導姿控重構。在飛行過程中，主動地去診斷發動機的故障，接收控制系統的位置、速度、姿態、過載，給出科學的診斷結果，在線診斷的時間，我們測試下來，應該在幾百毫秒這個量級。」