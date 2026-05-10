無賴客反口拒付高速路費 司機車回起點：可雙輸但不能單贏︱有片
更新時間：18:35 2026-05-10 HKT
發佈時間：18:35 2026-05-10 HKT
發佈時間：18:35 2026-05-10 HKT
遇上無賴客人，不少人認為，即使承受虧本也不能縱容。近日，江蘇蘇州一名00後車主接了一順風車請求，從蘇州前往上海市輕紡市場。車主表示，下單時對方已點擊確認承擔全部高速路費，但對方下高速卻反口。
車主一怒之下決定原路返回蘇州：「我不會慣著（縱容）你們的，直接掉頭給你們送回去。」
網民大讚司機態度
車主事後接受採訪時表示，是乘客先不守信用，所以自己沒有糾結，強調「可以雙輸，但不能單贏」。
車主將此事公開影片，即時獲得網民大量支持，尤其是車主「可以雙輸，但不能單贏」的態度。
有順風車平台規則信息顯示，順風車車主搭載乘客不屬於營運性質的載客服務。
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