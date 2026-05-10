王楚欽生日︱粉絲包起商場變「痛樓」掛巨型海報 國家體育總局：保持理性

國家乒乓球隊隊員王楚欽將於周一（11日）生日。早前，有王楚欽的粉絲在內地多個商場掛上海報，賀偶像生日，甚至大搞應援活動。國家體育總局相關部門負責人今日（10日）表示，近期，關注到全國多地出現透過商場大螢幕照片投放、線下粉絲聚集應援等方式為國家隊運動員慶生相關活動。

通報又指，此類活動不僅佔用大量公共資源，也容易對運動員備戰參賽產生干擾。同時，活動組織者、商場等相關方面未經授權使用運動員肖像也涉嫌侵犯運動員合法權益。

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負責人強調，希望大家能關注運動員的賽場表現，為他們加油打氣。也請大家保持理性，遵守相關法令，不組織、不參與運動員慶生等活動。

早於十多日前，內地多個商場已陸續被包下，掛上不同的祝賀王楚欽生日的巨型海報，有的從底層一路延伸到頂層，連玻璃幕牆上都貼滿了密密麻麻的生日祝福。有人調侃道：這排面，比電影節紅毯還誇張！

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王楚欽早於上周五（8日）凌晨在微博發帖寫道：「關於即將到來的生日，我不提倡也不會參與任何形式的生日應援活動，大家多關注比賽就是對我最好的支持。一起為中國隊加油！」

隨後，有商場指，為尊重王楚欽本人的想法與意願，決定取消原定於5月10日舉辦的生日應援活動。

