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精神病院跨界炒股 炒成上市公司前十大股東

即時中國
更新時間：09:05 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:05 2026-05-10 HKT

內地上市公司盛通股份近日披露的一份財報顯示，江西「上饒市十五嶺山精神病院公司」成為其前十大股東之一，事件引發關注。該院昨日發布情況說明，稱其本質上為營利性民營醫院，參與股票投資是正常資本市場行為，並非違規。

實控人10年前開始投資A股

2011年在深交所上市的盛通股份近日發布一季報，顯示十五嶺山精神病院公司持股盛通股份143.37萬股，佔比0.27%，位居第9大股東，而世界領先的投行「高盛國際」則排在其後為第十大股東。

昨日十五嶺山精神病院回應稱，該院是一間二級精神病專科醫院，為營利性民營醫院，該院按照相關規定正常參與資本市場行為。據悉該院實控人李法偉早在10年前就開始投資A股，但資金不多，主要出於理財需要。

此前報道指，盛通股份旗下的科技教育服務業務，是吸引十五嶺山精神病醫院投資盛通股份的主要原因。公司負責人直言，「老闆兒子在這間公司旗下的樂博樂博學過編程，老闆對兒童素質教育比較感興趣，覺得行業有投資價值」。

 

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