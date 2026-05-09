賴清德跪拜日本水利工程師銅像 被批「無恥無骨無格」

多家台媒報道，台灣領導人賴清德昨日（8日）現身台南烏山頭水庫，主持「八田與一技師逝世83周年追思紀念會」，更跪拜銅像及獻花。八田是日本殖民台灣時期為殖民者建造水利工程的日本人。有台灣時事評論員及學者批評賴清德此舉「無恥無骨無格」。

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據台灣中央社報道，參加紀念會的還有日本前首相安倍晉三夫人的安倍昭惠、八田與一的後人，以及日本台灣交流協會會長隅修三、日本石川縣金澤市長村山卓，以及台灣的農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲等人。

賴清德在致辭時，將八田與一稱為「自己人」「一家人」，又指當台灣面對國際各項威脅時，日本從安倍晉三一路下來對台灣非常支持，首相高市早苗對台灣也非常關心，和美國總統特朗普見面也強調台海和平穩定的重要性。

台灣時事評論員黎建南在接受中國新聞網訪問時表示，賴清德跪拜八田與一是試圖抹殺台灣先民抗日血淚，掩蓋台灣先民被殘害的事實。「賴清德對外無恥無骨無格，對內無法無知無情。」台灣大學教授苑舉正表示，島內這些媚日分子在心態上已自視為日本人，否則不會做出如此過分之事。