河南13歲少女沉迷二次元 用光父親18萬血汗錢 揭雙親患病

河南三門峽市一名13歲少女美美（化名），因沉迷二次元文化，在網上高價委託畫師繪製圖稿，竟在短時間內將父親薛先生多年打工積蓄、家中僅有的18萬人民幣（約港幣21萬元）存款全部用光，事件令人心酸。

據內媒報道，美美家庭情況極艱難。母親長期患有精神分裂症，父親去年更因煤氣中毒導致大腦受損，出現認知障礙，反應較為遲鈍。親戚透露，由於父親對女兒缺乏戒心，不但將手機交給她使用，連銀行提款卡密碼也一一告知。另外，因長輩監管不足，令美美有機會多次轉走存款，在多個平台重金「養畫師」，即提供資金給線上有潛力的小畫師，以低成本換取專屬定制作品。

美美父親近日準備修車付款時，發現三張銀行卡的總存款已接近清零，才驚覺儲蓄全數不翼而飛。他含淚表示：「這18萬是我在外工作好幾年的全部身家，本來想留給女兒的，沒想到現在全沒了。」面對父親的傷心，美美當場崩潰痛哭，喊「我不配做你的女兒」。儘管心碎，父親仍強忍眼淚安慰女兒：「不用說配不配的，閨女。」

薛先生提到18萬血汗錢不翼而飛，所以痛哭。小莉幫忙

薛先生提到18萬血汗錢不翼而飛，所以痛哭。小莉幫忙

薛先生提到18萬血汗錢不翼而飛，所以痛哭。小莉幫忙

薛先生提到18萬血汗錢不翼而飛，所以痛哭。小莉幫忙

相關新聞：愛情陷阱︱68歲大媽欲買¥92萬名錶送「男友」 被勸阻即失控：我們是有感情

美美事後承認，自己因過度喜愛二次元文化，透過網路平台聯絡畫師（業界稱「老師」）進行大量私人委託作畫，金額累積極快，她自己也未察覺已花光所有存款。她綁定了父親4張信用卡，共約畫179張，每張畫從幾十元到幾千元，她稱：「上頭了，（對金錢）沒有意識。」目前家屬正嘗試聯絡相關平台，希望能透過法律途徑或申訴機制追回部分款項，以維持家庭基本生活。

美美已向父親低頭認錯，並承諾日後不再亂用父親的血汗錢，亦不會再購買昂貴的虛擬物品。專家提醒，對於心智尚未成熟的未成年人，特別是家庭環境特殊的孩子，家長應加強對網路消費的監管及財務資訊的保護，避免類似悲劇重演。