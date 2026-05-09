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國防部證實首艘「麒麟」級潛艇已交付巴基斯坦

即時中國
更新時間：17:13 2026-05-09 HKT
發佈時間：17:13 2026-05-09 HKT

中國首次向外國出口潛艇。中國國防部發言人蔣斌今日（9日）證實，中方為巴基斯坦建造的「麒麟」級常規動力潛艇首艇4月30日在海南三亞交付，當時訪華的巴基斯坦總統、海軍參謀長等軍政高層出席儀式。蔣斌強調，這是中巴之間正常的裝備合作，也是中巴全天候戰略合作伙伴關係的體現。

巴基斯坦總統(左二)4月30日把潛艇指揮卷軸授予巴國艇長。（巴基斯坦海軍X平台）
巴基斯坦總統(左二)4月30日把潛艇指揮卷軸授予巴國艇長。（巴基斯坦海軍X平台）

麒麟級潛艇是以解放軍039B型潛艇為藍本建造。2015年，中巴雙方簽署協議，巴方以50億美元購入8艘麒麟級潛艇，前4艘由中國建造，後4艘將協助進行技術轉移、交由巴基斯坦喀拉蚩造船廠組裝。

麒麟級潛艇長約79.5米，水下排水量約2600噸，可水下連續潛航14至21天，總自持力達65天，隱蔽性強，乘員約38人。配有6具533毫米魚雷發射管，可發射重型魚雷與鷹擊-18E反艦導彈。

分析指出，巴基斯坦的8艘麒麟級潛艇全部歸建後，配合巴基斯坦已經列裝的中國「梟龍」和殲-10C戰鬥機，一個海空一體的反艦打擊體系就徹底成型，大大增加巴國的海空戰鬥力。

中國出口的戰機近年在國際市場漸受重視。去年5月的印巴邊境衝突中，巴基斯坦裝備的中國製造殲-10CE戰機，因極佳實戰表現「一戰成名」。

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