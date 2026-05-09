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恒大爆煲︱原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣 7房五廳享一線江景

即時中國
更新時間：18:15 2026-05-09 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-09 HKT

中國恒大集團爆煲，甚至被指欠債高達2.5萬億元。集團始創人許家印，涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙等案，一審早前在深圳開庭，許家印當庭表示認罪悔罪。法庭擇期宣判。內地「極目新聞」報道，曾被稱為地產界「打工皇帝」的恆大原總裁夏海鈞，其在廣州一個428平方米（約4600平方呎）頂層複式豪宅近日被拍賣。

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該豪宅單位位於廣州市天河區清風南街廣粵尊府，被廣州天河區人民法院在阿裡法拍網掛拍，起拍價4943萬多元（人民幣‧下同）。公告顯示該複式樓權屬人為夏海鈞，誇張的間隔7室5廳6衛（洗手間）。屋苑主打大平層，周邊擁有珠江公園及一線江景。

恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。阿里拍賣
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。《星島日報》資料相
恒大原總裁夏海鈞廣州4600呎複式單位被拍賣。《星島日報》資料相

根據公告，被掛拍的房產評估價為7062.65萬元，起拍價為4943.85萬元，折合每平方米16.48萬元。正式開拍時間為6月1日上午至翌日上午，保證金為988萬元。

電天河區人民法院工作人員周六（9日）表示，被拍房產確系恆大集團前總裁夏海鈞的資產，目前裡面無人居住，有簡單家具。

據經濟觀察報報道，夏海鈞2007年加盟恆大集團，歷任董事會副主席、總裁，一直被認為是許家印的「左右手」，全面負責恆大集團的日常運營管理及資本市場運作。2017年，他以2.7億元年薪登上福布斯《香港上市中資股CEO薪酬榜》榜首。因年薪超過所有高管，曾被業內稱為地產界「打工皇帝」。

2022年7月，夏海鈞突然宣布從恆大離職。2024年6月，夏海鈞曾將其名下的一處香港豪宅進行掛牌出售，轉讓價格為8200萬港元，貶值近五成。同年6月24日，恆大集團針對夏海鈞向香港原訟法庭提出申請，要求凍結其財產防止被轉移。

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