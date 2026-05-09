人臉識別︱滬女趁男友熟睡竊逾¥27萬 網民狂問手機品牌防中伏

上海普陀區發生一宗令人發指的「枕邊人」盜竊案。一名男子日前發現銀行戶口內逾27萬元（人民幣，下同，約29萬港元）存款不翼而飛，報警求助後驚揭賊人竟是同居女友。該女子趁男友熟睡時，先後21次利用手機的「人臉識別」功能解鎖並轉賬。事件引發網民對手機安全性及生物識別漏洞的熱烈討論。

綜合內地媒體報道，據上海普陀警方表示，事主歐先生於4月24日報案，指其銀行戶口餘額異常。警方隨即展開調查，翻查歐男的轉賬紀錄後發現，其帳戶在今年1月4日至4月24日期間，曾先後21次被轉出款項，且轉賬時間幾乎都集中在凌晨時分。

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警方深入調查後，鎖定與事主同居的邵姓女友嫌疑重大，並將其帶回警局調查。邵女最初矢口否認，但在警方出示相關轉賬紀錄及聊天證據後，終坦承罪行。

贓款全用於揮霍

邵女供稱，由於近期經濟拮据，遂萌生貪念。她利用與歐男同居之便，趁對方在凌晨熟睡之際，拿起對方的設備進行「人臉辨識」解鎖，並成功繞過安全驗證將存款轉走。據調查，邵女在近四個月內共犯案21次，涉案金額達27萬元。她承認贓款已悉數用於個人生活開銷及日常揮霍。邵女目前已因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留，案件仍在進一步審理中。

網民質疑「閉眼辨識」

事件曝光後，網民對手機的人臉辨識技術感到憂心，紛紛在網絡討論區追問肇事的手機品牌，質疑其「活體檢測」功能形同虛設。有網民留言指：「正常的人臉辨識不是必須張開眼及點頭眨眼嗎？」、「閉著眼也能通過辨識？這手機品牌一定要避雷」、「這技術有嚴重的安全性問題」。

亦有網民藉此提醒，雖然生物識別功能方便，但在安全性上仍存隱憂。不少人建議調高支付權限的門檻，或回歸傳統密碼驗證：「手機不要圖方便設定指紋或臉部識別，密碼才是最安全的底線」、「枕邊人最難防，睡覺時還是將手機鎖進保險箱比較保險」。

