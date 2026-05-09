Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珠海驚見龍捲風？ 氣象局拆解「空中漏斗」奇觀｜有片

即時中國
更新時間：16:50 2026-05-09 HKT
發佈時間：16:50 2026-05-09 HKT

廣東珠海市昨日（8日）下午出現疑似龍捲風的天氣異象，引發網民熱議並拍下奇觀。有市民在金灣區平沙鎮上空拍攝到巨大的漏斗狀雲柱，擔憂龍捲風來襲。不過，珠海市氣象台隨後解畫，指該現象僅為初步形成的「空中漏斗」，由於強度較弱未能觸地，故未構成真正的龍捲風，當地亦無接獲任何傷亡或損毀報告。

幸未觸及地面

綜合內地媒體報道，珠海市氣象台分析研判，昨日下午約3時30分，當地具備大氣層結不穩定及垂直風切變等動力與熱力條件，從而形成初步的龍捲結構。然而，由於其發展強度較弱，雲柱底部的「漏斗」未能向下延伸觸及地面，故在氣象學上僅稱為「空中漏斗雲」，並未發展成具極大破壞力的陸龍捲。

相關新聞：強雨龍捲風︱桂林至珠海列車被困隧道3小時 乘客：車廂停電小孩悶焗大喊

珠海驚見龍捲風？
珠海驚見龍捲風？

報道引述氣象部門科普資料指出，龍捲風屬於破壞力最強的強對流天氣現象之一。廣東省為全國龍捲風第二高發省份（僅次於江蘇），年均發生4.3個，多見於前汛期的強對流天氣，以及後汛期颱風外圍的螺旋雨帶中。

至於珠海一帶，則較常出現海面上的「水龍捲」（俗稱「龍吸水」）。翻查紀錄，去年（2025年）5月7日，珠海市香洲區海岸公園附近海面便曾發生水龍捲，其後更一度移動上岸，導致樹木倒塌及金屬圍欄損毀，其上岸後的破壞力相當於EF0級（弱龍捲）級別。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
7小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
2026-05-08 15:34 HKT
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
22小時前
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
家居裝修
10小時前
民間智慧扣稅8大貼士！網民集恩廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者開支有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
生活百科
8小時前
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
01:42
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
影視圈
5小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
01:42
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
14小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
10小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
16小時前
自5月1日起，美軍C-17運輸機幾乎以每天一架的頻率飛抵北京，目前已達到7架。
中國觀察：七架運輸機赴京 特朗普何以勞師動眾？
即時中國
7小時前