珠海驚見龍捲風？ 氣象局拆解「空中漏斗」奇觀｜有片

廣東珠海市昨日（8日）下午出現疑似龍捲風的天氣異象，引發網民熱議並拍下奇觀。有市民在金灣區平沙鎮上空拍攝到巨大的漏斗狀雲柱，擔憂龍捲風來襲。不過，珠海市氣象台隨後解畫，指該現象僅為初步形成的「空中漏斗」，由於強度較弱未能觸地，故未構成真正的龍捲風，當地亦無接獲任何傷亡或損毀報告。

幸未觸及地面

綜合內地媒體報道，珠海市氣象台分析研判，昨日下午約3時30分，當地具備大氣層結不穩定及垂直風切變等動力與熱力條件，從而形成初步的龍捲結構。然而，由於其發展強度較弱，雲柱底部的「漏斗」未能向下延伸觸及地面，故在氣象學上僅稱為「空中漏斗雲」，並未發展成具極大破壞力的陸龍捲。

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珠海驚見龍捲風？

報道引述氣象部門科普資料指出，龍捲風屬於破壞力最強的強對流天氣現象之一。廣東省為全國龍捲風第二高發省份（僅次於江蘇），年均發生4.3個，多見於前汛期的強對流天氣，以及後汛期颱風外圍的螺旋雨帶中。

至於珠海一帶，則較常出現海面上的「水龍捲」（俗稱「龍吸水」）。翻查紀錄，去年（2025年）5月7日，珠海市香洲區海岸公園附近海面便曾發生水龍捲，其後更一度移動上岸，導致樹木倒塌及金屬圍欄損毀，其上岸後的破壞力相當於EF0級（弱龍捲）級別。