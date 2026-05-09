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中日關係｜日本經濟協會組30人團訪華試水溫

即時中國
更新時間：14:57 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:57 2026-05-09 HKT

受日本首相高市早苗早前的「台灣有事」言論影響，中日關係陷入僵局，兩國高層經貿交流近乎停擺。在擔憂經貿脫鉤的背景下，日本經濟界正採取「迂迴戰術」，摸索透過增加「小規模、高頻率」的考察團訪問中國，試圖為兩國冰封的關係試水溫。

綜合《日經中文網》及外電報道，自1975年以來，由日本「經團連」及商工會議所等組成的重量級訪華團，幾乎每年都會與中國領導人對話。去年初，日本曾派出約230人的代表團與國務院副總理何立峰會談；惟原定今年1月出發的代表團，受中日關係惡化影響，日程至今仍歸期未定。

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有在華經營業務的日企反映，目前雙方交流陷於停滯，甚至與中國地方政府亦無法溝通，令日商對在華投資前景深感不安。

小規模「隔月一團」成新常態

為突破困局，日商決定變通。日中經濟協會將由下周一（11日）起，派遣規模僅約30人的考察團前往上海及杭州，進行為期5天的行程。是次考察以「機械人產業動向」為主題，成員包括製造商及商社代表，將參觀當地技術展覽並與經濟界人士交流。

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日中經濟協會理事長佐佐木伸彥指出，中國的先進技術在過去一年取得驚人進步，如何借鑑中國的競爭力是目前關鍵課題。該會計劃將這類小規模交流常態化，由以往一年僅兩次，增加至「每兩個月一次」，並計劃於7月訪問人工智能（AI）及半導體重鎮安徽合肥。

商界摸索維持關係

除了日中經濟協會，日本國際貿易促進協會亦計劃於6月派團訪華。雖然規模難以維持往年約60人的水平，但日商仍積極爭取與中國官員會面。

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業內人士分析指，在日本政界與北京關係惡化的當下，經濟界正試圖透過這些靈活的小型團組，在官方渠道以外保留溝通火種，避免日本在技術交流及市場機會上被邊緣化。

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