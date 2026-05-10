母親節｜OPPO宣傳「阿媽有兩個老公」 網民洗版式狠批：低俗當有趣

內地知名手機品牌OPPO在母親節前夕引發一場公關災難。該品牌周五（8日）發布一則母親節宣傳文案，當中竟以「我媽有兩個老公」作宣傳噱頭，原本意圖展現母親追星的多元形象，卻弄巧反拙，引發全網猛烈抨擊，炮轟其低俗及有違家庭倫理。OPPO官方同日火速發表聲明致歉，目前已將所有相關宣傳物料全面下架。

「見另一個恨不得穿婚紗」惹怒網民

綜合內地媒體報道，引發軒然大波的宣傳文案寫道：「我媽有兩個『老公』，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」該段本欲大玩「反差」的文案一出，隨即引爆輿論。

OPPO已下架引發爭議的宣傳文案。

OPPO發表官方致歉聲明。

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大批網民怒斥，在母親節這個本應表達感恩與尊重的節日，將母親與「兩個老公」扯上關係實屬極不妥當，直指文案涉嫌冒犯女性及模糊婚姻倫理界線。有網民留言反問：「若父親節文案寫『我爸有兩個老婆』，品牌敢發嗎？」亦有意見憂慮，這種為了博取眼球而違背傳統價值觀的宣傳，容易對接觸網絡的青少年產生不良引導。

OPPO母親節宣傳文案「翻車」。

官方：為展現追星愛好

面對排山倒海的批評，OPPO官方微博迅速發表致歉聲明，解釋文案中提及的「另一個老公」，其實是指母親追星的偶像。聲明指出，團隊的創作初衷是希望「打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象」，想表達母親除了照顧家庭，也可以擁有如追星等私人愛好。

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不過，OPPO承認表達方式引起極大爭議，對此誠懇表示歉意，並強調已第一時間下架全部相關物料。廠方承諾將認真傾聽各方批評，全面審查內容審核機制，確保同類問題不再發生。今日（9日），OPPO官方客服接受傳媒查詢時再次確認，涉事宣傳物料已完成下架處理。

內地知名手機品牌OPPO。 新華社

業內人士揭「流量焦慮」

針對今次品牌營銷「翻車」事件，內地業內人士及評論分析指，這並非單純的用詞失誤，而是反映出整個行業在「流量焦慮」下的集體失智。業內專家提醒，品牌進行節日營銷策劃時必須把握尺度，絕不能將「低俗」當作「有趣」，更不應為了追求「出圈」而違背公序良俗。