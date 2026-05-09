南京85kg少女「水桶腰」以為純粹發胖 醫生驚揭患卵巢癌

近日，南京市第二醫院（南京市腫瘤醫院）婦科余敏敏醫生接診了一名年僅23歲的年輕女孩。本是青春活力的年紀，卻因持續腹脹腹痛求醫，檢查後發現盆腔內竟長有一個直徑約20厘米的巨大卵巢腫瘤，最終確診為卵巢癌。

女孩身高約1.6米，體重達85公斤，屬於明顯超重。起初她和家人都以為只是單純發胖，肚子變大、褲腰變緊都是正常現象，從未想過會是疾病。直到腹脹2個月和腹痛了1個月，症狀日益嚴重，才前往醫院求醫。

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超聲波檢查顯示，她的盆腔內有一個約20厘米大的囊實性包塊，幾乎佔據了大半盆腔空間。進一步抽血檢驗腫瘤標誌物，結果CA199指數急升至約6000（遠超正常值），CA153亦有輕度升高。經CT及核磁共振掃描確認，腫塊最可能源自右側卵巢。醫院隨即為她安排剖腹探查手術，報告證實為中高分化黏液性卵巢癌。目前女孩已完成手術，亦保存了子宮和左卵巢，仍有生育能力，正在接受術後化療。

盆腔內有一個約20厘米大的囊實性包塊。現代快報

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卵巢癌難以早期發現

余醫生指出，卵巢癌被視為「老年性腫瘤」，臨床上大部分患者都是60歲以上人士，甚至有不少七八十歲的長者。更令人擔憂的是，約70%的卵巢癌患者在確診時已屬晚期。她解釋：「卵巢位於盆腔深處，體積細小，早期腫瘤幾乎沒有明顯症狀，很難被察覺。只有當腫瘤不斷增大、超出盆腔，或出現腹水、盆腹腔轉移時，患者才會感到腹脹、腹痛或摸到腹部包塊。此時往往已經錯過了最佳治療時機。」

醫生提醒，年輕女性即使年紀輕輕，若出現不明原因的持續腹脹、腹痛、食慾不振或體重異常變化，都不應掉以輕心，尤其是有家族腫瘤史者，更應及早求醫檢查。由於卵巢癌早期症狀不明顯，加上缺乏有效的大規模篩查方法，導致「沉默殺手」的稱號。女性應定期做婦科檢查，提高自我保健意識，以便及早發現問題。