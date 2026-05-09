瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗

四川廣安市「瑪琉岩探險公園」16歲少女玩高空鞦韆，疑因安全設備未有綁緊墮崖身亡。事發至今，外界對於遇難遊客死因、項目安全保障產生的諸多疑問及擔憂。

有目擊者受訪稱，少女墮崖期間連撞岩壁3次，現場傳出巨響。據悉，女死者為中國男團「時代少年團」成員宋亞軒的粉絲，事發時身上正披着偶像的應援旗幟。宋亞軒其後於微博發文，對不幸離世的粉絲表達沉痛哀悼。

半空翻轉頭撼大石

綜合《南方都市報》等內地媒體報道，慘劇發生於5月3日下午，現場為四川廣安華鎣市瑪琉岩探險公園。據網傳影片及目擊者描述，該名16歲劉姓少女當時身穿黑衣短褲、頭戴安全帽，身上披着一面藍色的宋亞軒應援旗，準備挑戰落差極大的瀑布鞦韆。據悉，在鞦韆裝置啟動前，少女已察覺不妥並驚呼「沒拴緊」，現場亦有旁人發現異樣大喊「沒綁緊」，惟設備依然持續運作。

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少女滑出平台越過欄杆後不久，頂部繩索突然鬆脫。有目擊者憶述，少女隨即失去支撐，整個人在半空呈360度翻轉下墜，下墜期間連撞岩壁凸出的大石3次，並傳出安全帽碎裂及頭部撞擊岩石的巨響，「整個山谷都能聽到」。少女隨後被繩索懸掛在半空中，疑似當場失去生命跡象，經緊急送院搶救後，終告不治。

宋亞軒感觸發文

據了解，涉事女子為時代少年團成員宋亞軒的忠實粉絲，原本希望披着偶像的應援旗幟體驗高空項目並拍下「打卡」英姿，卻不幸命喪黃泉。事件在網上引發極大迴響，宋亞軒於5月5日深夜在微博發文，寫道：「愛是讓人幸福又沉重的話題。總覺得，再說多次謝謝，都不足以表達我的心情。」他感謝每一位奔赴而來的粉絲，並寄語：「願大雨帶走所有悲傷與遺憾，撫平心裏的難過。願大家往後歲歲安穩，平安健康。珍重！」此番言論被外界廣泛解讀為對該名遇難年輕粉絲的哀悼。

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傳家屬獲210萬人民幣和解

華鎣市當局事後發布通報，初步認定這是一宗企業生產安全責任事故，涉事景區已於5月4日起停業整頓以進行全面檢修。有戶外救援專家分析指，事故疑因釋放系統被意外打開，且高危項目未有設置雙重保險作風險「兜底」。

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網上消息指，涉事企業目前已與死者家屬達成賠償協議，傳聞和解金額為210萬元人民幣。有自稱遇難少女家屬的網民曾發文表示，全家難以接受噩耗，目前仍不敢告知家中四位老人，強調首要訴求只是希望能盡快帶妹妹回家，和解是目前能找到最好的辦法。