湖南煙花廠大爆炸︱災後廠房現場曝光 牆上驚見詭異平安符

5月4日，湖南長沙瀏陽市華盛煙火公司工場發生爆炸事故，造成重大傷亡。事故目前已造成最少37人死亡、1人失聯。



災難發生後，央視新聞記者進入涉事企業廠區內部，當中包括火藥生產線工房。報道指，爆炸產生的強烈衝擊波將安全室嚴重損毀，牆面破損不堪，牆上的掛鐘定格在爆炸發生的瞬間。廠門外停放的電動車被焚毀，僅剩下車輛骨架。

爆炸發生後，廠房周邊損毀嚴重。央視截圖

監控系統未有儲存到雲端。央視截圖

廠房內貼有詭異平安符。央視截圖

監控系統未有儲存到雲端。央廣網

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事故現場廠房幾乎全部坍塌，到處都是被焚毀的車輛殘骸，部分廢墟上未燃盡的包裝紙仍在冒煙，電線桿斷裂成幾段。



記者看到，廠內大大小小分佈有幾十個裝填火藥以及轉運火藥的小車間（工場）。位置原與爆炸的中心點約幾百公尺的距離。但工場的門差不多全部被摧毀，可以想像當時爆炸的威力。



煙火爆竹屬於高風險產業，靜電極易誘發爆炸，華盛煙火公司各個藥線工房前的防靜電設備積滿灰塵，顯然已長時間未被使用過。在多處火藥轉運、稱重作業工房內，裝藥桶被隨意堆放，生產物料雜亂堆積在長廊兩側。

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在稱重工房內，強氧化劑高氯酸鉀與銀粉等還原劑混存堆放在一起，存極大安全風險。



最讓人驚訝的是，廠區內幾乎所有火藥生產線工房門口，都貼有符咒。瀏陽市煙火總會秘書長周志明表示，符咒是工廠和工人貼上去的，是種心理寄託，希望菩薩保佑平安。

另外，央廣網報道，瀏陽市煙火產業視頻監控室設在瀏陽市應急管理局內，但當記者欲查看5月4日事發現場爆炸時的回放視頻，監控室的負責人卻表示，監控系統沒有雲儲存功能。



監控室負責人表示，平台沒有儲存功能。儲存功能在煙火廠那邊，當時煙火廠停電監控室就沒有收到訊息。平台功能是十幾年前的水準。



監控室又表示，即使遠端監控視訊運作正常，每天也只能隨機查到8家企業。但瀏陽有431家花砲企業，共7萬多支攝影機。影片巡查到一家企業約3個月。

