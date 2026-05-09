內蒙遊樂場︱無業者潛入食煙焫穿彈床 女童一玩2米直撻落地骨裂

內蒙古赤峰市發生一宗驚險遊樂設施意外。一名未成年女童在「嗨樂堡兒童遊樂場」玩耍期間，腳下的彈床網面突然大面積撕裂，導致她從近2米高空重摔落地受傷。園方事後承認監管疏忽，但辯稱事故起因是有無業人員翻牆入內吸煙，煙頭燙穿網面所致。

傷者曾被誤認為成人

據內地媒體「錦觀新聞」報道，據涉事遊樂場工作人員陳先生表示，事發於內蒙古赤峰市松山區。受傷遊客為一名未成年女童，由於其體型較高大，在網傳影片中一度被外界誤認為成年人。事發時，女童正於彈床項目彈跳，期間彈跳布突然瞬間撕裂，導致她從約1.8米至2米的高度直接墮下。

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意外發生後，遊樂場即時封鎖現場及報警，並派員陪同傷者送院。經醫院診斷，女童證實出現骨裂症狀，無生命危險，正接受康復治療。

從彈床的下方可見，床網穿了一個大洞。

極微細煙頭洞致受力崩潰

對於彈床突然斷裂的原因，遊樂場負責人經內部核查及調取閉路電視後指出，並非設備老化，而是人為破壞所致。陳先生透露，長期有多名無業人士於夜間破壞園區護欄及鐵絲網，翻牆進入遊樂場偷玩，更在彈床附近吸煙。

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女童受傷倒地。

園方聲稱，煙頭火花在彈床網面上燙出多個極其細小的破洞，由於位置隱蔽且破點微小，職員在日常巡檢中未能及時察覺。當受害女童在受損位置用力彈跳時，網面受力不均導致瞬間撕裂，釀成慘劇。園方無奈表示，此前已多次就外人翻牆破壞報警，但仍無法杜絕。

職員失言被炒

事件引發關注後，引發一段小風波，網絡流傳一段涉事職員的錄音，內容竟稱「設備損壞屬於正常情況，目前已修復，可以繼續玩，該玩就玩」，該言論隨即觸發網民強烈憤慨。遊樂場負責人回應指，高度重視相關錄音內容，經核實後認為涉事員工言論不當，目前已將其即時解僱。園方表示將吸取教訓，加強場地安全檢查及管理。