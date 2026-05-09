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中國觀察：七架運輸機赴京 特朗普何以勞師動眾？

即時中國
更新時間：09:10 2026-05-09 HKT
發佈時間：09:09 2026-05-09 HKT

特朗普即將訪華，自5月1日起，美軍C-17運輸機幾乎以每天一架的頻率飛抵北京，目前已達到7架。這些軍機滿載特勤裝備、安保物資、通訊器材，按每架最大載重77.5噸計算，7架次就累計運送了最多542噸物資來華，相當於300多輛家用私家車的重量。特朗普此訪只逗留北京一天半，何以勞師動眾？原因可能有三。

首先，這是他自伊戰爆發後的首次出國。美方雖聲稱階段性軍事行動落幕，但事實上烽煙未熄，美軍仍重兵中東。作為美國三軍統帥，特朗普此次訪華，不同於常規外訪，需保持全天候戰時指揮與決策能力，一旦伊朗局勢有反覆，美方要確保特朗普在北京期間，指揮渠道暢通，可隨時接收前線軍情、下達指令。

相關新聞：中國觀察：倒計時8天 特朗普訪華還有變數嗎？

其次，白宮記者協會晚宴槍擊案陰霾未散。美國社會撕裂加劇，政治暴力常態化，極端事件隨時上演，連特朗普都自嘲「總統是高危職業」。儘管中國是全球最安全的國家之一，中國的安保力量無容置疑，但在華府連串槍擊案陰影下，美國特勤局近期肯定加大了總統的安保級別，這就不難理解為何要運來大批裝備。

最後，這般勞師動眾不排除是美方刻意為之的姿態秀，向外展示其全球快速部署能力，用軍事排場撐起其「超級大國」形象，為訪華營造強勢姿態。然而，排場終究難掩美國日漸衰弱的底氣，也掩飾不了特朗普目前的內政困局與外交被動。

相關新聞：特朗普訪華｜再有美軍機抵京疑運送先遣物資 至今共四架︱有片

台海、經貿、伊朗議題是本輪中美峰會的三大核心焦點，惟兩國博弈格局早已今非昔比，中方在這三大領域的話語權與主導力大幅攀升。此次峰會將是中國主場，不再是美國單方面定規則、設議題的舊時局。過去美國慣用的經濟施壓、輿論圍堵等手段，早已效力大減。相隔9年再度訪華，特朗普將看到實力與底氣煥然一新的對手。

紀曉華

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