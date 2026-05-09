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殲-35外貿版亮相 有力與美隱形戰機競爭｜有片

即時中國
更新時間：09:01 2026-05-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-09 HKT

一架特殊編號的殲-35隱形戰鬥機近日在央視節目首度亮相，引發關注。內地軍事專家指出，這架戰機噴塗航空工業的英文縮寫「AVIC」，而且編號為「0001」，極可能是外貿版的殲-35AE，今後可能在國際軍用市場上，成為美國F-35的有力競爭對手。

央廣網引述軍事評論員傅前哨表示，這架特殊的殲-35跟過去的殲-35A或者殲-35有一定的區別。它的前起落架支柱比較細，並且是單輪的，應該是空軍版本的殲-35A的改進型，而不是海軍的艦載版。

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飛機的塗裝比較簡單，沒有中國空軍的「八一」軍徽，機身從上到下都是淺灰色，最後漆噴成甚麼樣，相信將根據海外不同用戶的需求。

據報道，殲-35系列戰機已具備了量產出口版本的全部能力。今年的新加坡航展上，在航空工業集團展台中央，新一代中型隱形多用途戰機殲-35A的模型，成為全場焦點。

傅前哨透露，殲-35系列戰機很有可能成為下一階段重點出口的機型。「目前，美國生產的F-35數量較多，但其出口有一定限制條件。現在中國的殲-35如果可以出口了，它有可能成為美國F-35的有力競爭對手。」

中國出口的戰機近年在國際市場漸受重視。去年5月的印巴邊境衝突中，巴基斯坦裝備的中國製造殲-10CE戰機，因極佳實戰表現「一戰成名」。

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