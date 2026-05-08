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2022年東航客機俯衝式空難 駕駛室疑曾爆發人為衝突

即時中國
更新時間：20:41 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:41 2026-05-08 HKT

美國運輸安全委員會（NTSB）日前公布2022年致132人遇難的中國東航客機空難報告後，美媒昨日引述航空專家稱，飛機致命俯衝是有人「蓄意為之」，認為事發前駕駛艙內曾發生飛機控制權爭奪。

2022年3月21日，從昆明飛往廣州的東航MU5735班機在廣西梧州垂直墜落，132人遇難，成為1994年以來中國本土最嚴重的空難。

有視頻顯示客機以直插方式（紅圈）墜落山林。
有視頻顯示客機以直插方式（紅圈）墜落山林。

美國《紐約時報》昨日報道，NTSB報告顯示這架波音737客機在俯衝墜毀前，「駕駛艙內曾發生爭鬥」。NTSB前事故調查員古澤蒂說，指數據顯示駕駛艙內駕駛杆來回劇烈晃動，表明至少有兩人在爭奪控制權，試圖將飛機轉向不同方向。

儘管中國仍未發布空難最終報告，但NTSB當年應中國邀請協助分析飛行記錄儀（俗稱黑盒）後發現，這架東航客機在29000英尺的巡航高度飛行時，控制發動機燃油流量的操縱杆被撥至「切斷」位置，該動作會立即切斷引擎燃油供應，迫使其關閉。

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