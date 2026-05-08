岳陽飆車黨時速超過120公里 猛踩油門造成2死2傷

5月4日晚，湖南岳陽發生嚴重交通意外，一輛電單車以超過120公里時速，在斑馬線撞倒3名行人，釀成2死2傷（包括肇事司機）慘劇。

事發於岳陽大道一處人行橫道，當時4名行人正過馬路。據監察片段顯示，事發時有多輛電單車高速駛過，第一輛「擦身」而過，第二輛即將3人撞倒，其中一名男子被撞飛約30米。兩名58歲死者分別為李某及田某：李某當場死亡，田某送院後不治。而傷者包括死者親屬胡某（多處骨折及內臟受損，已脫離危險）及26歲肇事司機汪某。

涉事路段50公里限速。澎湃新聞

涉事電單車。澎拜新聞

司法鑑定顯示，肇事摩托車在事發時的行駛時速超過120公里。澎拜新聞

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警方鑑定顯示，涉事電單車碰撞前時速達122至127公里，遠超該路段50公里限速。汪某血液未檢出酒精，已因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留。案件正進一步調查，不排除改以「以危險方法危害公共安全罪」起訴。

被害人家屬透露，當晚共有7輛電單車高速駛過斑馬線，其餘6名同行司機正接受調查。家屬痛斥「飆車黨」危害公眾安全，要求嚴懲，並會在案件起訴後提出刑事附帶民事索償。