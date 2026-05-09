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廣州漫展｜黑絲女Coser遭群男「鹹豬手」狂摸玉足 慘受網暴崩潰報警

即時中國
更新時間：07:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-09 HKT

綜合內地媒體報道，廣州於「五一」長假期舉辦的「中國螢火蟲動漫遊戲嘉年華」爆出性騷擾風波。一名身穿性感裝扮的女角色扮演者（Coser）在場外進行拍攝時，遭多名男「攝影師」包圍，並公然伸手觸摸其腿部及腳部。相關不雅影片其後在網絡瘋傳，事主更反遭部分網民非議。女事主事後發文控訴遭惡意剪輯及網絡欺凌，目前已在家人陪同下報警求助。

家人離場如廁  即爆多人「鹹豬手」

報道指，該項動漫盛事於五一連假期間吸引逾20萬人次入場。涉事女Coser還原事發經過指出，當日原本由父親及親戚陪同，惟專屬攝影師因事提早離開，她本著「來都來了」的心態，遂透過社交平台尋找其他攝影師協助外拍。

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未料在此期間，其家人短暫離開前往洗手間，現場隨即引來大批人士圍觀。從網傳影片可見，該名穿著黑色絲襪的女Coser坐在越野車頭上擺弄姿勢，期間多名在場人士竟伸出「鹹豬手」，不斷故意觸摸其腳部及小腿。事主憶述，起初以為是人多擠迫而不慎觸碰，其後才驚覺對方是故意越界；她坦言當時感到孤立無援及極度恐懼，為躲避騷擾一度爬上車頂，但面對群眾圍拍，只敢小聲勸阻「不可以」，直至家人折返鬧劇才告平息。

慘遭惡意剪輯 網民反嘲「很享受」

然而，有關影片在網上廣泛流傳後，事件焦點卻遭模糊。部分網民未有譴責肇事者的猥褻行為，反而質疑女事主當時並未有嚴厲拒絕，甚至嘲諷她「很享受」及藉機博取眼球。

面對排山倒海的網絡暴力，女Coser崩潰表示，自己明明是被騷擾及冒犯的受害者，卻要承受莫須有的詆毀與辱罵。她澄清從未想過藉此營利或炒作，直指網傳影片遭人迎合獵奇角度惡意剪輯，令其身心嚴重受創，每日活在恐懼之中，徹夜難眠。

目前，女事主已在家人陪同下報案，並取得警方的立案回執，以法律途徑保護自己。事件同時引發外界關注，不少意見呼籲主辦方應加強大型動漫展覽的安保巡邏，並強調Coser願意被拍攝並不等同同意身體被觸碰，大眾必須尊重人身界線。
 

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