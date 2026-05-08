沙頭角口岸｜市值¥273萬1.2萬粒珍珠 黑衣女暗藏電動單車闖關被截｜有片

綜合內地媒體報道，深圳沙頭角海關近日破獲一宗利用電動單車走私名貴珍珠的案件。一名女子涉嫌將逾萬粒海水養殖珍珠，藏匿於電動單車的電池倉內企圖過關，最終被海關人員識破截獲。涉案珍珠估值逾273萬元人民幣，案件目前已交由緝私部門跟進。

據報道，案發當日，海關人員在沙頭角邊境特別管理區的出區旅檢大廳進行日常監管時，發現一名身穿黑衣的女子推著一輛電動單車經過海關監管區，且未有按規定向海關作出申報。期間，關員察覺該名女子神情有異、眼神閃縮，且步伐異常急促，認為大有可疑，遂上前將其截停作進一步查問及檢驗。

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經海關人員仔細搜查後，在該輛電動單車腳踏板下方的電池倉內，發現暗藏大批疑似珍珠。經現場初步點算，確認該批物品多達12,700粒。

隨後，該批檢獲物品被送往深圳海關工業品檢測技術中心進行科學鑑定，最終證實全數為海水養殖珍珠，估計市場價值高達273.26萬元人民幣。

當局表示，涉案女子因未有如實申報，涉嫌偷逃稅款，案件現時已移交海關緝私部門作進一步調查及處理。