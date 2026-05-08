特朗普訪中帶動美國國慶煙花訂單 中國廠商銷量增逾15%

美國總統特朗普即將訪華的消息，帶動美國獨立紀念日煙花需求大幅上升。中國煙花生產商接獲大量訂單，銷量較去年增加超過15%。

美國佔中國煙花出口近四成

路透社報道，位於湖南省醴陵市的黑蠍子煙花（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理威爾森·林（Wilson Lam）表示：今年7月4日美國獨立紀念日的慶祝活動將比去年熱鬧得多。該公司部分煙花外盒印有特朗普2024年遭暗殺未遂後高舉拳頭的照片，配以美國國旗及「為美國而戰」（Fight for America）標語。

威爾森·林指出，去年因關稅大幅調升，煙花製造商生意受壓，但在相關措施撤回後，今年美國客戶對其品牌的訂單已增加15%至30%。這間擁有30年歷史的工廠，是醴陵煙花出口的重要窗口。當地生產煙花已有超過1300年歷史，最初主要用作驅邪避凶。

湖南省醴陵市的黑蠍子煙花（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理威爾森·林（Wilson Lam）。路透社

湖南省醴陵市的黑蠍子煙花（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理威爾森·林（Wilson Lam）。路透社

他又提到，特朗普預定於5月中旬訪問北京，距離美國建國250周年僅剩數周，顯示中美兩大經濟體之間的緊密聯繫。目前美國佔中國煙花出口近四成。

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煙花工廠事故不影響出貨時間

雖然本周當地一家煙花工廠發生致命爆炸事故，導致區內相關業務因安全檢查暫時停產，但威爾森·林強調，大部分國慶煙花貨品已付運或正在運送途中，出貨時間未受影響。

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根據經濟複雜性觀察所（Observatory of Economic Complexity）數據，中國去年煙花出口仍佔全球約三分之二，但出口金額由前一年的11.6億美元（約90.8億港元）微跌至11.4億美元（約89.3億港元）。