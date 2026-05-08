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瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 內地多個景區類似項目暫停

即時中國
更新時間：13:30 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-08 HKT

綜合內地傳媒報道，四川廣安華鎣市「瑪琉岩瀑布」景區於「五一」黃金周期間發生嚴重致命意外。一名16歲少女在體驗高空「瀑布鞦韆」項目時，疑因操作失誤提早下墜，導致頭部猛烈撞擊懸崖岩石，送院途中宣告不治。當地官方初步認定為企業生產安全責任事故，涉事景區已被勒令停業整頓。事件引發骨牌效應，內地多省景區已相繼叫停類似的高空極限項目。

事發於5月3日下午，地點為瑪琉岩探險公園。據目擊者憶述，女事主穿戴好安全裝備後，由工作人員送出安全平台，惟她尚未抵達安全的下落定點便突然下墜。由於事主距離崖壁太近，在半空翻轉時頭部猛烈撞向崖上的石頭，現場更傳出安全帽碎裂的巨響。事主隨後在半空擺盪至落地，整個駭人過程僅短短數秒。據悉，該峽谷及瀑布落差超過160米，屬高危的戶外極限項目。

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華鎣市政府事後迅速成立調查組，定性此為一宗企業生產安全責任事故。報道指出，現場操作人員隸屬「重慶探險營戶外拓展有限公司」。然而，重慶沙坪壩市場監管部門於本周一（6日）表示，執法人員無法在該公司的註冊辦公地址找到任何員工，目前已依法將該企業列入經營異常名錄。

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這宗慘劇引發內地社會對高空旅遊項目安全性的高度關注。多個設有類似高空鞦韆或蕩繩項目的景區，包括貴州遵義「十二背後」旅遊區及河南寶泉旅遊區等，已於近日陸續宣布暫停開放相關項目，以展開全面的設備檢修及安全排查，已預約的遊客可獲退票。

有資深戶外救援專家指出，懸崖高空項目極受風向等環境因素影響，營辦商必須嚴格執行安全規範，確保遊客被釋放自由落體前與崖壁有足夠的安全距離；若操作流程把關不嚴，極易釀成無法挽回的悲劇。

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