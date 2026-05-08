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習特會｜傳特朗普邀美企巨頭下周陪同訪華 黃仁勳高EQ回應

即時中國
更新時間：12:41 2026-05-08 HKT
發佈時間：12:32 2026-05-08 HKT

綜合外媒報道，美國總統特朗普預計將於下周出訪北京，與中國國家主席習近平舉行會晤。據美國媒體《Semafor》引述消息指，特朗普政府正邀請多間美國頂尖企業的行政總裁（CEO）隨行，當中包括晶片巨頭Nvidia（輝達）、蘋果公司（Apple）、波音（Boeing）及高通（Qualcomm）等，外界對是次「習特會」期間可能達成的中美商業協議充滿期待。

針對獲邀隨行一事，Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳展現了極高的公關技巧。他在接受美國財經頻道《CNBC》節目訪問時表示：「我們應該讓總統親自宣布他決定公布的消息。」但他同時強調，若然真的獲邀，將是一大榮幸，並認為能代表美國是一項巨大的殊榮。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳。 路透社
Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳。 路透社

相關新聞：習特會｜魯比奧：特朗普與習近平下周會晤預料談及台灣議題

路透社引述消息報道，受邀名單陣容鼎盛，除了上述科技及製造業巨頭外，還涵蓋金融界，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、黑石集團（Blackstone）、花旗集團（Citigroup）及Visa公司的高層。有知情人士證實，花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）已在受邀之列；高通亦承認接獲邀請，但拒絕作進一步評論。

據悉，多位企業高層是在周四（7日）晚間收到邀請函。目前，白宮及多間被點名的企業對此均「三緘其口」，未有回應或婉拒置評。

「習特會」備受關注。路透社資料圖
「習特會」備受關注。路透社資料圖

相關新聞：習特會｜特朗普：訪華期間與習近平討論伊朗局勢 稱中國對議題「一直很友善」

波音料簽世紀大單

市場焦點之一落在飛機製造商波音公司身上。波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）今年4月曾向傳媒透露，公司期望在特朗普政府的協助下，促成一筆期待已久的中國巨額訂單。業界消息指出，中美雙方就波音訂單的洽商已久，合約規模或涵蓋高達500架737 MAX客機及數十架廣體客機。若交易落實，這將是自2017年以來，中國首度向波音簽下的大型訂單，勢必被視為今次「習特會」的重大經貿成果。

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