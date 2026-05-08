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四川甘孜中山峰 | 私闖4600米未開放區域 32歲重慶女高反失溫遇難

即時中國
更新時間：13:10 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:10 2026-05-08 HKT

近日網上流傳視頻指，今年五一期間，四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林發生登山意外。5月3日，一名32歲重慶女子與隊友結伴前往，在海拔4600米營地紮營，次日被發現已在帳篷內不幸遇難。據悉，該女子一行5人未經報備，違規徒步穿越未開發區域。當天突遇暴雪，因出現高原反應（高反）失溫遇難，其遺體已運下山。

未經報備越未開放區域

據悉，該女子一行5人未經報備，違規徒步穿越未開發區域。中山峰海拔6886米，其下的冰塔林景觀海拔約5050米，是貢嘎山區著名冰川景觀。當地政府明確表示，中山峰位於自然保護區內，屬未開發區域，嚴禁進入。除海螺溝5A景區範圍內，其他區域均不得擅自開展登山或徒步活動。

一名男性山友透露，他上山時因連續暴雪，積雪已深達大腿。在4600米營地有十幾個帳篷，其中包括遇難女子的帳篷。同行者稱「帳篷裡有個人沒起來」，之後便全部下山回撤。

四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林紮營情況。小紅書
四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林紮營情況。小紅書
四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林。小紅書
四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林。小紅書

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違規者需自行承擔風險

瀘定縣燕子溝鎮政府及甘孜州體育中心相關負責人指出，該群遊客私自繞過卡點進入，屬違規行為。當局已於2025年底發布封山令，禁止在未開發區域進行戶外活動，違規者需自行承擔風險，嚴重者可依法追究責任。當地提醒，川西高原五一期間天氣多變，易出現極端天氣，高海拔區域存在嚴重高反、失溫等風險，市民切勿未經專業評估及報備便盲目前往。

目前，甘孜州相關部門正加強巡查及宣傳，確保民眾遵守相關規定。

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