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法國通過簡化掠奪文物歸還程序 圓明園瑰寶有望回家

即時中國
更新時間：12:08 2026-05-08 HKT
發佈時間：12:07 2026-05-08 HKT

法國參議院於5月7日通過一項法律草案，旨在簡化非法所獲他國文物歸還程序的法案，只適用於1815至1972年間獲得的文化財產，不包括軍事物品和個別考古文物。該草案以141票贊成、0票反對獲得通過。至此，該法案在法國議會最終審議通過。

中方表態：讚賞法方責任擔當 期待合作

對此，中國外交部發言人林劍同日在例行記者會上表示，中方讚賞法方推動流失文物返還原屬國的責任擔當，期待法案能夠早日完成立法程序，也期待與法國在此領域開展合作。

此前返還中國的圓明園十二生肖中的鼠首、兔首銅像。 中新社
此前返還中國的圓明園十二生肖中的鼠首、兔首銅像。 中新社

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上海大學中國海外文物研究中心主任段勇日前表示，法國此舉確實可以大幅簡化追索流失文物的程序，降低了文物返還的難度。段勇更指出，1860年英法聯軍以「戰利品」名義從圓明園掠奪的大量珍貴文物，當時即受到法國作家雨果（Victor Hugo）等人道主義者的譴責。新法明確將非軍事用途的「軍事繳獲物」納入應返還範圍，1900年八國聯軍侵華期間非法流失的文物，也應屬於返還對象。而民國時期從多處石窟、寺廟盜鑿並走私出境的佛像、壁畫等，同樣屬於非法流失文物，理應亦納入追索返還範疇。

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有消息指出，法國楓丹白露宮的中國館收藏了法軍從圓明園掠奪的大量珍貴文物，堪稱圓明園在西方的「再現」。該館目前收藏約1000多件圓明園文物，日常展出320件，但從未正式對外公佈完整藏品名錄。法國方面對於返還非法流失文物態度相對積極配合，已有多批文物成功返還中國的案例，例如圓明園十二生肖中的鼠首、兔首銅像，以及2015年成功追回的甘肅大堡子秦公墓地被盜掘的金飾片文物等。

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