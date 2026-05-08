廣州公園驚現70cm長嘴尖牙怪魚 揭真身為兇猛劇毒鱷雀鱔

5月2日，廣州黃埔區華聖公園碧水潭內，一條外形兇猛的「大魚」引起遊客驚恐及關注。路人稱:「水池裡有條怪魚，嘴巴似鱷魚，牙齒尖尖的！」

黃埔區綠化和公園管理中心接報後，迅速派專業人員到場核實，確認該魚為外來入侵物種鱷雀鱔，體長約70厘米。據了解，鱷雀鱔原產北美洲，食量大、性情兇猛，若在城市景觀水體中長期生存，會嚴重破壞本土水生生態平衡，受驚擾時更可能攻擊遊人。

「物理圍控、拉網合圍」捕獲

為保障市民安全，區綠園中心立即在水域周邊設置警戒線及警示牌，並安排專人值守，勸離靠近水邊的遊客。為避免抽乾池水對原有生態造成二次破壞，中心採用「物理圍控、拉網合圍」的生態友善方式進行處置。

5月3日起，工作人員使用高強度防咬攔網，將鱷雀鱔活動的約1000平方米水域圍封，逐步縮小其活動範圍，再結合仿生誘捕籠與拉網作業，投放活餌定點誘捕。5月4日下午2時許，成功將這條70厘米長的鱷雀鱔完整捕獲，整個過程未造成本土魚類大量傷亡，亦無人員受傷。

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由於鱷雀鱔內臟及魚卵含劇毒，捕獲後，工作人員按規範進行無害化處理：在指定區域深挖掩埋，並用生石灰消毒；同時對水域、沿岸及工具全面清洗消毒，防止二次污染。

當局警告：切勿擅自放生外來物種

事件後，黃埔區綠化和公園管理中心已要求下轄各公園加強日常巡查及智能監測，增設科普宣傳欄，呼籲公眾「不購買、不放生、不丟棄」外來水生生物，並設立舉報獎勵機制。黃埔區林業和園林局提醒：未經批准擅自放生或丟棄外來物種，可被罰款1萬元至5萬元人民幣，情節嚴重者更可追究刑事責任。