天網恢恢｜囂張竊賊對CCTV豎中指 民警極速拘捕霸氣「回敬」

內地近日接連發生兩宗行徑囂張的爆竊案件。兩名疑犯在犯案得手後，竟公然對著閉路電視（CCTV）鏡頭舉起中指及「V」字勝利手勢，意圖挑釁警方。然而「天網恢恢，疏而不漏」，兩地公安機關迅速破案並將疑犯拘捕歸案，更在鏡頭前以勝利手勢霸氣「回敬」，引起網民熱議。

浙賊舉勝利手勢

綜合內地媒體報道，首宗案件發生於浙江北侖小港轄區。當地警方近日接報多宗店舖爆竊案，多家商戶的大門被撬毀。經點算後，合共損失11部手提電話、6條香煙、2輛電動單車及逾萬元人民幣現金，涉案總值超過4萬元人民幣。當地公安機關迅速展開深入調查，並鎖定一名楊姓男疑犯，及後成功將其拘捕。

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令人震驚的是，警方在翻查閉路電視片段時發現，楊某在作案得手後，竟刻意走到鏡頭前舉起「V」字手勢，公然向執法部門作出挑釁。面對疑犯的囂張行徑，當地公安在押解楊某返回現場進行案情重組時，負責押解的警員同樣對著鏡頭舉起勝利手勢，以強勢姿態作出「回擊」。目前，楊某已被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步辦理中。

江西匪舉中指

無獨有偶，江西贛州亦發生了一宗同類案件。據贛州公安通報，一名男子早前攀爬圍牆潛入一間民宅，盜走數千元人民幣現金。該名竊賊得手後，竟對著屋內的監控鏡頭舉起中指挑釁。當地警方接報後迅速將該名男子拘捕，警員在閉路電視鏡頭前更以「三倍勝利手勢」霸氣回應疑犯早前的挑釁行為。

兩宗案件的閉路電視及拘捕片段在內地網絡曝光後，引發大批網民關注。不少網民留言讚揚警方的辦案效率及霸氣回應，形容警方的舉動「大快人心」、「舒適度滿分」；亦有網民嘲諷涉案竊賊過於囂張，最終求仁得仁，證明「法網難逃，伸手必被抓」。