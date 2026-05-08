巴西下周一起予中國公民免簽30天 內地赴巴旅遊搜索量激增

巴西政府周四（7日）宣布，由下周一（5月11日）起，對中國公民實施免簽證入境政策。消息公布後，內地各大旅遊平台的巴西相關航班及旅遊產品搜索量隨即按倍數飆升。

據《新華社》引述巴西外交部發布的公報指出，持普通護照的中國公民未來可享有短期免簽證入境待遇，每次入境最長可免簽停留30天。在此之前，巴西對中國公民核發最長達10年的多次入境簽證，惟申請人需準備往返機票、酒店訂單、在職證明及銀行流水等大量文件，手續繁複且耗時。是次短期免簽政策大幅簡化了入境程序，為計劃赴巴西經商、探親或觀光的旅客帶來顯著便利。

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報道提到，中巴兩國在簽證便利化上正雙向邁進。據中國駐巴西大使館官網早前發布的消息，中方已決定將對巴西等國的單方面免簽政策，延長至2026年12月31日。巴西公民赴華經商、旅遊觀光或探親訪友等，不超過30天均可免簽入境。

簽證放寬的消息隨即帶動內地旅客的旅遊熱潮。據內地傳媒《澎湃新聞》及《橙柿互動》報道，旅遊平台「去哪兒」數據顯示，免簽消息公布後，飛往里約熱內盧的機票搜索量於1小時內翻倍，按周增長近兩倍；飛往首都巴西利亞的機票搜索量亦較前1小時增長兩倍，按周大增4.5倍。數據指出，飛赴巴西的最熱門出發地前五名依次為上海、北京、杭州、廣州及成都，當中北京至里約熱內盧航線的搜索量更猛增6.8倍。

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另一旅遊平台「同程旅行」的數據亦顯示，消息公布後半小時內，「巴西」相關關鍵詞搜索量按環比飆升超過200%，最受關注的三大目的地分別為聖保羅、里約熱內盧及巴西利亞。

「去哪兒」大數據研究院研究員分析指，巴西近年已成為增長最快的長線出境遊目的地之一。隨著出遊門檻進一步降低，加上暑期旺季臨近及未來的體育盛事效應，預料巴西不僅將成為今年暑假的熱門選擇，更會在即將到來的中秋及國慶長假期間，成為內地旅客拼假（如「請3休13」）進行長線旅遊的優選地，帶動美洲旅遊迎來新一波熱潮。