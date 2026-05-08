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無人機新規實施 多地「飛手」被查受罰

即時中國
更新時間：09:31 2026-05-08 HKT
發佈時間：09:31 2026-05-08 HKT

內地無人機新規已於5月1日正式實施，北京全域禁飛禁售，全國多地空域管控同步收緊。浙江、貴州等地多名無人機愛好者反映，新規執行尺度嚴格，還會追溯過往飛行紀錄。五一假期期間，不少「飛手」（無人機操作員）因違規升空被查，亦有民眾攜機乘坐進京的列車也遭攔截。

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攜機乘坐進京列車遭攔截

「我就飛了6分鐘，高度102米，沒想到還是被找上門」，上游新聞引述浙江杭州無人機愛好者余先生說，3月他曾在杭州西湖附近操控無人機，拍攝個人旅遊帳號素材，飛行高度未超120米上限。然而五一新規實施後，前期飛行紀錄被監管系統溯源，5月1日警員上門調查，他前往派出所說明情況並報備。

貴州網友小兵（化名）則在攜機乘火車時被攔。5月5日，他從六盤水前往貴陽，因車票緊張「坐近買遠」購入終點站為北京西的火車票，過安檢時被工作人員查出攜帶無人機。「他們說進京列車禁止攜帶無人機，哪怕我只到貴陽也不行」，小兵憶述，工作人員要求其將無人機快遞郵寄或直接退票改期。

5月1日起，無人機兩項國家強制性標準正式實施，「實名登記、空域查詢、限高120米」成為無人機飛行硬性要求。與此同時，北京全市被劃為無人機管制空域，所有室外飛行須事先申報審批；當地禁止銷售及出租無人機與核心零件，外地人士亦不得攜帶、運輸相關器材進京。

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