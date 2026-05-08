習特會｜AI風險管控擬納議題 傳美財長牽頭建立定期對話機制

美國總統特朗普擬下周訪華與國家主席習近平會晤。美媒報道，人工智能（AI）或納入習特會議題，美方正考慮同中方啟動有關人工智能的官方對話，討論AI模型失控、自主軍事系統、AI攻擊等風險。2023年，習近平與拜登的會晤也曾觸及AI話題，分析指出，如今AI再度被提升至元首層級討論，且跨越美國兩屆不同政府，反映雙方意識到AI安全問題的重要性。

美國《華爾街日報》引述知情人士稱，為降低風險，避免誤判，美中正考慮將AI議題列入中美峰會議程。據稱，美中目前構想的是建立定期對話機制，討論AI模型失控、自主軍事系統，以及「非國家行為者」利用強大開源工具發動攻擊等風險。

美國財長貝森特。 美聯社

美方正等待北京指定對口官員

知悉美方立場的人士透露，美國財長貝森特目前主導AI議題談判，美方正等待北京指定對口官員。接近中方人士則稱，中國財政部副部長廖岷已參與同美方討論設立這類對話的事宜。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應表示，中方準備就AI風險管控展開溝通。

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特朗普稱期待本月與習近平會面。 路透社資料圖

這並非中美官方首次討論AI。2023年11月的三藩市中美峰會上，習近平與時任美國總統拜登會晤，同意建立AI政府間對話機制。2024年的亞太經合組織（APEC）秘魯峰會上，白宮曾發表聲明稱，中美元首一致認為，核武使用決策權應由人類掌握而非AI。報道引述剛與中國副總理何立峰會面的美國貿易專家薄邁倫說，中方願與美方討論AI安全。他引述中方說：「我們當然會全力與美國競爭，但我們也看見防止全球衝擊與網路濫用的重要性，因此願意就安全協議、技術防護與治理展開對話，只要美國政府願意。」

白宮宣布特朗普將於本月14日至15日訪華，但中方至今未證實。被問到中美元首會晤期間會否討論AI，外交部發言人林劍昨回應說：「中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持着溝通。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的訊息。」

有分析指台灣問題是中方在習特會的首要關切議題，林劍回應說，台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報、恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。