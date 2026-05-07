湖南煙花廠大爆炸︱最高檢掛牌督辦重大責任事故案

周一（4日），長沙瀏陽市華盛煙花廠工場發生爆炸，至少釀成26死61傷。央視新聞報道，5月7日，為依法從嚴懲治危害生產安全刑事犯罪，保護人民群眾生命財產安全，最高人民檢察院決定對湖南瀏陽煙花爆炸重大責任事故一案掛牌督辦。

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報道指出，案發當日，瀏陽市公安局以涉嫌重大責任事故罪進行立案偵查，後對涉事企業相關責任人員刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

最高檢要求湖南省檢察機關充分履行檢察職能，協同公安機關及有關部門，依法查清事故原因、案件事實和嚴重後果；查明涉案有關人員的違法違規責任，對於罪責嚴重的責任人員，依法從嚴懲處。

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最高檢有關負責人表示，檢察機關要在依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪的同時，注重分析案件暴露出的安全生產風險防範等方面的突出問題，協同有關部門持續落實最高檢「八號檢察建議」，促進壓實安全生產責任，推動重點行業領域風險排查整治，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

