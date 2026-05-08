湖南煙花廠大爆炸︱增致至少37死亡 最高檢掛牌督辦重大責任事故案

湖南瀏陽市一間煙花製造廠於本周一（4日）發生嚴重爆炸事故，死傷人數持續攀升。據內地官方通報，截至今日（8日）中午12時，慘劇已造成37人罹難、1人失蹤，另有51人正在醫院留醫，當中5人重症，目前生命跡象平穩。現場搜救工作現已基本結束，公安機關已帶走8名涉案人士扣查。

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涉事企業為「瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司」，事發於5月4日下午4時43分。事故發生後，長沙當局迅速啟動應急響應機制，成立專門事故處置工作組，並調動逾1,500名人員趕赴現場展開搜救及善後工作。救援人員經多輪地毯式搜救，並結合企業員工名單、閉路電視片段、家屬辨認以及DNA比對等多種方式全面排查，最終確認37人死亡及1人失去聯絡。

針對事故責任，公安機關已採取執法行動，對涉嫌「重大責任事故罪」的8名相關人士傳喚到案作進一步調查。目前，傷者救治、善後安撫及事故原因調查等工作正有序進行。

官方通報指出，是次慘劇暴露出部分地方及單位存在安全發展理念薄弱、安全生產責任落實不到位等突出問題。為此，湖南省政府已於周二（5日）召開全省安全生產工作視像會議，強調要深刻汲取血的教訓，並迅速在全省範圍內展開安全生產風險隱患的大規模排查與整治行動。

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央視新聞報道，5月7日，為依法從嚴懲治危害生產安全刑事犯罪，保護人民群眾生命財產安全，最高人民檢察院決定對湖南瀏陽煙花爆炸重大責任事故一案掛牌督辦。

最高檢有關負責人表示，檢察機關要在依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪的同時，注重分析案件暴露出的安全生產風險防範等方面的突出問題，協同有關部門持續落實最高檢「八號檢察建議」，促進壓實安全生產責任，推動重點行業領域風險排查整治，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

