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五一假期︱遊客坐囚車戴罪枷遊街 杭州宋城另類體驗惹議︱有片

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更新時間：20:26 2026-05-07 HKT
發佈時間：20:26 2026-05-07 HKT

五一長假期間，浙江杭州宋城景區推出「坐囚車、戴罪枷遊街」的互動項目引發爭議。該景區回應稱，景區成人票價280元（人民幣，下同），坐囚車並非強制，而是與場內演員互動環節之一，目的並非要羞辱遊客。

網傳視頻顯示，遊客們身著宋朝服飾，頭和手被關在木製枷鎖中「遊街示眾」，身後還有飾演捕頭的景區NPC（互動演員）一路「押送」。不少網友看完直呼此舉不吉利，是「花錢找罪受」，但亦有多人認為此舉充滿創意和趣味性。

杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
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杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學
杭州宋城遊客可坐囚車戴罪枷遊街。抖音@叫我小歐同學

景區成人票價¥280

據宋城景區官網，該活動屬於全民共創沉浸大戲《我回大宋》的一環，強調「人人皆主角」，讓遊客深度體驗古代生活。進入景區的遊客被要求穿宋服和戴面具，若有遊客「違規」就會觸發景區設定的「趣味懲罰」，除坐囚車遊街外，還包括給李師師拉裙擺、幫武大郎賣燒餅、給蘇東坡研墨鋪紙、當更夫敲更、當眾5分鐘內吃一隻燒雞等。

景區工作人員回應稱，該景區成人門票售價為280元，費用已包含免費換裝與面具。坐囚車是互動環節之一，通常會選中未依規定穿著的遊客。若遊客被選中但不願遊街，也可用現場表演才藝來免罰，現場氛圍以歡樂、搞怪為主。

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