兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩

新華社周四（7日）報道，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行了宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



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