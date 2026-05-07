兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
更新時間：18:07 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-07 HKT
新華社周四（7日）報道，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行了宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。
相關新聞：
中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和遭開除黨籍處分
前國防部長李尚福︱受賄行賄遭開除黨籍 移送軍事檢察機關
2026年5月7日，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案進行了宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。
最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
2026-05-06 18:12 HKT
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
2026-05-06 16:50 HKT
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
2026-05-06 15:05 HKT