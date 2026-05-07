廣西兩頭蛇︱科研團隊發現新物種 遭驚擾即盤「8」字形

央視新聞報道，近日，廣西花坪國家級自然保護區境內發現兩頭蛇科兩頭蛇屬新物種「廣西兩頭蛇」。該成果已發布於國際動物分類學期刊《Zoosystematics and Evolution》。



據悉，廣西自然博物館科考團隊在保護區銀杉管理站片區海拔約760米的闊葉林帶開展野外調查時，意外捕獲到這種穴居型小型無毒蛇類。經形態學觀察、分子生物學分析等多學科綜合鑒定，確認其為未被記載的新物種，並命名為「廣西兩頭蛇」。

內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖

內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖

科考團隊指，廣西兩頭蛇體型纖細，成體體長僅約22厘米，背部呈棕褐色，分布著七條斷續的暗色縱紋，鱗片邊緣的深色暈染形成別致的網狀圖案，外形極具辨識度。



「廣西兩頭蛇」屬典型的半穴居蛇類，它行動遲緩、性情溫順，無毒性且不具攻擊性，喜好晝伏夜出，常潛藏於枯枝落葉層、腐殖土或石縫中，以蚯蚓、昆蟲幼蟲為主要食物。其最特別的習性是遇到驚擾時，會將身體盤成「8」字形，或豎起鈍圓的尾尖偽裝成頭部，「兩頭蛇」的名稱也由此而來。