Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣西兩頭蛇︱科研團隊發現新物種 遭驚擾即盤「8」字形

即時中國
更新時間：16:38 2026-05-07 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-07 HKT

央視新聞報道，近日，廣西花坪國家級自然保護區境內發現兩頭蛇科兩頭蛇屬新物種「廣西兩頭蛇」。該成果已發布於國際動物分類學期刊《Zoosystematics and Evolution》。

據悉，廣西自然博物館科考團隊在保護區銀杉管理站片區海拔約760米的闊葉林帶開展野外調查時，意外捕獲到這種穴居型小型無毒蛇類。經形態學觀察、分子生物學分析等多學科綜合鑒定，確認其為未被記載的新物種，並命名為「廣西兩頭蛇」。

內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖
內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖
內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖
內地科學家發現新物種「廣西兩頭蛇」。央視截圖

科考團隊指，廣西兩頭蛇體型纖細，成體體長僅約22厘米，背部呈棕褐色，分布著七條斷續的暗色縱紋，鱗片邊緣的深色暈染形成別致的網狀圖案，外形極具辨識度。

「廣西兩頭蛇」屬典型的半穴居蛇類，它行動遲緩、性情溫順，無毒性且不具攻擊性，喜好晝伏夜出，常潛藏於枯枝落葉層、腐殖土或石縫中，以蚯蚓、昆蟲幼蟲為主要食物。其最特別的習性是遇到驚擾時，會將身體盤成「8」字形，或豎起鈍圓的尾尖偽裝成頭部，「兩頭蛇」的名稱也由此而來。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
23小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
5小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
9小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
6小時前
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
5小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
2026-05-06 16:50 HKT
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
11小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
8小時前