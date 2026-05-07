三星敗走︱不敵中國品牌價格戰 Samsung家電產品停止在華銷售

面對中國產家電品質不斷提升及價格戰，南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，其家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。

只保留手機、平板電腦等業務

綜合外電，三星電子於6日在官網宣布，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定停止在中國大陸市場銷售電視、顯示器等所有家電產品。

中國產的家電在全球的競爭力不斷上升。圖為外商在廣交會採購中國家電。中新社

公告指，已購買三星家電產品的用戶，三星仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。

《北京日報》報道，三星電子表示，停止銷售的產品包括電視、顯示器、大型商用顯示器、冷氣機、雪櫃、洗衣機、幹衣機、洗衣幹衣一體機、衣物護理機、音響、投影儀、吸塵器、空氣凈化器等所有家用電器。

日媒《日經新聞》早前已報道，三星會在今年內退出中國的家電市場，最大原因是面對中國家電品質上升及價格戰，三星產品的競爭力已下降。

報道引述消息人士指，三星電子將保留在中國的雪櫃、洗衣機和冷氣等家電的生產製造，在中國的工廠，將做為海外市場的供應中心。