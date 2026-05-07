Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星敗走︱不敵中國品牌價格戰 Samsung家電產品停止在華銷售

即時中國
更新時間：09:33 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:33 2026-05-07 HKT

面對中國產家電品質不斷提升及價格戰，南韓的三星電子（Samsung Electronics）宣布，其家電產品撤出中國市場，在華只保留手機、平板、醫療器械、半導體等業務。

只保留手機、平板電腦等業務

綜合外電，三星電子於6日在官網宣布，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定停止在中國大陸市場銷售電視、顯示器等所有家電產品。

中國產的家電在全球的競爭力不斷上升。圖為外商在廣交會採購中國家電。中新社
中國產的家電在全球的競爭力不斷上升。圖為外商在廣交會採購中國家電。中新社

公告指，已購買三星家電產品的用戶，三星仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。

《北京日報》報道，三星電子表示，停止銷售的產品包括電視、顯示器、大型商用顯示器、冷氣機、雪櫃、洗衣機、幹衣機、洗衣幹衣一體機、衣物護理機、音響、投影儀、吸塵器、空氣凈化器等所有家用電器。

日媒《日經新聞》早前已報道，三星會在今年內退出中國的家電市場，最大原因是面對中國家電品質上升及價格戰，三星產品的競爭力已下降。

報道引述消息人士指，三星電子將保留在中國的雪櫃、洗衣機和冷氣等家電的生產製造，在中國的工廠，將做為海外市場的供應中心。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
15小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
17小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
3小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
18小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
15小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
22小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
13小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
18小時前
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
18小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
15小時前