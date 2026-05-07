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太空人中心招募臥牀實驗者 躺60日最高賺7萬元

即時中國
更新時間：09:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-07 HKT

躺平也可賺錢！中國太空人科研訓練中心昨日公開招募「地星三號」男性臥牀實驗志願者，要求志願者全程臥牀，期間用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最長不超過60天，完成實驗者可獲得2至7萬元（人民幣，下同）津貼。

用餐洗漱排尿都不可起身

臥牀實驗是開展太空醫學研究、探究低變重力生理效應、驗證防護效果的重要研究手段。「我們的太空」微信公眾號昨日發布實驗志願者招募通知，指今次實驗時間為5月至8月，志願者將隨機分為對照組和鍛煉組，根據不同分組，臥牀總時長約為15天或30天，實驗進展可能適當延長，最長不超過60天。

中央監控室大屏上顯示的36名志願者。中國載人航天官網
中央監控室大屏上顯示的36名志願者。中國載人航天官網

據悉，臥牀前志願者會統一進行體驗、專項培訓及測試。臥牀期間志願者需全程在頭低位6°或頭高位臥牀狀態下，完成用餐、洗漱、睡眠、排尿便等日常活動及相關測試等，臥牀期間可以看書、玩手機，鍛煉組另需每天按照程式開展鍛煉。臥牀結束後，志願者將再次進行體檢、測試及身體恢復。相關通知引發網友圍觀，大家紛紛表示已經掃碼報名，留言稱「心動了，躺平賺錢的機會來了」「一定要參加一下，為中國航天貢獻一份力量」。

 

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