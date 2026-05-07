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「豆包」出包︱搜黎元洪照片變演員范偉 低級錯誤惹AI收費爭議

即時中國
更新時間：08:26 2026-05-07 HKT
發佈時間：08:26 2026-05-07 HKT

字節跳動旗下AI工具「豆包」即將推出付費版本，但有網友反映，用豆包查詢近代歷史人物「黎元洪」時，竟錯配成演員范偉的惡搞劇照，低級錯誤引發爭議。豆包系統稱，出錯是因為兩人樣貌相似，網圖長期混用誤用，相關負責人表示現已完成修正。內媒澎湃新聞質疑，未來AI一旦收費營運，是否應為生成結果的準確性負責。

▍中國組 ▍

一名網友在小紅書發帖稱，使用豆包檢索中華民國第二任大總統黎元洪，系統配圖卻是內地演員范偉於電影「建黨偉業」中的惡搞劇照。該網友批評道：「近代人物還用得着給演員的圖片嗎？『豆包』越來越不智能了」。

網民調侃出錯將是免費版標配

事件引發輿論關注，不少用戶測試後發現，豆包每次搜索結果不盡相同，部分結果顯示范偉圖片，部分則同時給出范偉圖片和黎元洪本人歷史照片。有網民留言調侃稱：「以後估計范偉就是（豆包）免費版標配了」。

「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。
「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。
「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。
「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。
「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。
「豆包」被發現低級錯誤，把演員范偉當作黎元洪。

在被問及為何會犯此類低級錯誤時，豆包系統回覆稱，黎元洪和演員范偉長得非常相似，且惡搞圖當年流傳甚廣，流量比黎元洪原版歷史照傳播度高得多，網上也存在大量混用、誤傳，因而產生辨識失誤。豆包相關負責人昨日回應稱，相關問題已優化。

系統回覆稱兩人長得很相似

本周一（4日），豆包App Store頁面出現付費版本服務聲明，其中標準版每月68元（人民幣，下同）、加強版每月200元、專業版每月500元，「豆包付費」隨即衝上微博熱搜榜首。官方強調，豆包將始終提供面向用戶日常使用的免費服務，並在此基礎上探索更多增值服務，相關方案仍在測試階段。

據消息人士透露，豆包付費版鎖定高階需求，涵蓋簡報製作、數據分析、影像創作等複雜任務。由於進階運算需消耗龐大算力，營運方因而規劃收費模式，以持續提升模型效能。

澎湃新聞昨日發表評論，質疑AI平台邁向收費化後的責任問題。文章指出，若用戶付費換取服務，平台理應保障內容基本準確；若持續出現低級錯誤，勢必衍生消費權益、商業倫理及責任劃分等爭議。未來AI服務提供者，可能不僅要履行服務功能的顯著提示說明義務，還應盡到訊息可靠性的基本保障義務。

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