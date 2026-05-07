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特朗普訪華前夕  美國特勤處車輛現身北京街頭

即時中國
更新時間：08:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-07 HKT

美國總統特朗普擬於下周四至周五（14至15日）訪華，有網民前日拍攝到車兩輛美國特勤處車輛，現身北京街頭，顯示特朗普訪華的先遣人員已陸續抵達京城。

被北京民眾拍到的這兩輛美國特勤處車輛，當時正行駛在北京首都機場高速公路上。

相關新聞：特朗普訪華｜再有美軍機抵京疑運送先遣物資 至今共四架︱有片

網民拍攝到美國特勤車在北京街頭駛過。微博@飛揚軍事鐵背心
網民拍攝到美國特勤車在北京街頭駛過。微博@飛揚軍事鐵背心
網民拍攝到美國特勤車在北京街頭駛過。微博@飛揚軍事鐵背心
網民拍攝到美國特勤車在北京街頭駛過。微博@飛揚軍事鐵背心

據了解，前邊一輛是雪佛蘭賽博班（Chevrolet Suburban），是美國特勤處最常用的工作車款。後邊一輛是福特F-350，通常作為總統車隊的安全通信車，車牌印有「美國政府」的英文字樣。

本月1日至3日，至少有四架美軍C-17運輸機降落在北京首都機場，相信是為特朗普訪華預先運輸物資。根據以往慣例，這些物資包括總統專車以及多架美方人員車輛。

中國外交部發言人林劍昨主持例行記者會，有記者問特朗普何時訪華的提問。對此，林劍表示，中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。

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