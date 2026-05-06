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胖東來︱全員不記名投票 19名管理層評分不合格「燉冬菇」

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更新時間：20:23 2026-05-06 HKT
發佈時間：20:23 2026-05-06 HKT

內地零售巨頭胖東來每年4月和10月胖東來都會進行民主評議，旨在讓員工參與管理，提升管理層思想格局和管理水平，要求保證團隊的健康和品質。5月初，胖東來公佈全員民主投票結果，決定降級19名管理人員，並免職一名不合格人員。

該企業官網發布今年首次民主評議結果。數據顯示，2026年4月胖東來民主評議共1455名管理人員參與評議，計劃參與投票1萬6676人，實際參與投票1萬6675人，總計投票13萬3362次。

低於及格線即免職

參與評議的1455名管理人員中，成績合格人員1435人佔比98.63%，不合格降級人員19人佔比1.3%，不合格免職人員1人佔比0.07%。

有報道指出，胖東來的管理層每年接受全體員工匿名評價，票數低於及格線直接免職；接近及格線者進入3至6個月觀察期，期滿再次投票決定去留。

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