聯想731部隊？︱XG官宣7月31日香港舉行演唱會 網民洗板：對於中國來說不可以
更新時間：18:50 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-06 HKT
日本音樂組合XG周三（6日）官宣，將於7月31日在香港舉行世界巡迴演唱會其中一站。有內地網民見演唱會舉行日子，疑聯想起二戰時，日本曾對無數中國人進行殘酷實驗的731部隊，即時在XG微博官網留言，質疑日子敏感，甚至提出改期要求。
據XG官方微博「XGALX_XG」今日帖文，XG世界巡回演唱會「THE CORE」將於今年7月31日，在香港亞洲國際博覽館舉行，粉絲團「ALPHAZ」可於5月13日開始預購門票。帖文更寫道：「See you soon, ALPHAZ！」
帖文一出，即時有大量網民留言，當中包括認為選擇在7月31日舉行有敏感之嫌，甚至有人提出，如落實這日子，相信無法如期舉行。
網民意見：
有在努力減肥：能不能換日子，這麼不敏感的嗎
Butitsw_1：換時間 別再惹麻煩了
一言不合就冒火：這個時間對於中國來說不可以！！
TiAmo2924：放心，他敢這麼選，連這場都肯定開不了
n_nraiti：這日期你是不是瘋了？
Lo0r_EnA6：不要731啊
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