五一假期︱交通出行達15.17億人次創新高 比去年同期增3.49%
更新時間：18:18 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:18 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:18 2026-05-06 HKT
內地「五一」假期（5月1日至5日）完結，新華社報道，交通運輸部指，為期五天的假期中，全社會跨區域人員流動總量為超過15.17億人次（151712.8萬人次），日均達3億人次（30342.56萬人次），同比增長3.49%。
其中，公路人員流動總量為139172萬人次，日均為27834.4萬人次，同比增長3.51%。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行總量為119287萬人次，日均為23857.4萬人次，同比增長2.57%；公路營業性客運總量為19885萬人次，日均為3977萬人次，同比增長9.53%。
鐵路客運總量為10637.7萬人次，日均為2127.54萬人次，同比增長4.6%。水路客運總量為849.2萬人次，日均為169.84萬人次，同比下降1.37%。民航客運總量為1054萬人次，日均為210.8萬人次，同比下降5.74%。
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