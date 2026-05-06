得意狗狗化身環保先鋒 靠拾膠樽9個月間存款¥1萬變10萬︱有片

廣州有一隻法國鬥牛犬「小白」，天生環保心，每看到廢棄膠樽便飛撲搶奪，還懂得扭開樽蓋倒出餘水再踩扁，交由主人變賣，在一個樽都不能少之下，五年間賺了1萬元人民幣。相隔9個月，「小白」在網上人氣更旺，憑流量收入大幅增加，至今靠「賣膠樽」已賺了10萬元（人民幣‧下同）。

「小白」主人張先生靠狗發達的故事，去年8月已廣獲媒體報道，當時「小白」用了5年時間，用撿膠樽的方法，已儲了超過1萬元。

近日，張先生再拍片報喜，自上次「小白」受訪後，牠在網上的聲名便急升，在抖音的賬號內粉絲已近27萬，瀏覽量有保證下，「小白」的收入也越來越多，至今已積存超過10萬元，當中影片收入佔大部份。

據「大眾新聞」報道，張先生介紹，自己是做生意的，「小白」不缺吃喝，撿瓶子是牠的一個愛好，他非常尊重「小白」的意願和選擇。自從「小白」火了之後，附近的商舖都認識牠，大家都備好瓶子給牠去撿。

五一假期5天時間，撿的瓶子加上別人送的就賣了216元。張先生還說拍影片就是記錄牠的精神，鼓勵大家努力奮鬥。