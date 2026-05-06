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玩命智駕｜滬常高速兩女疑開「輔駕」昏睡 網民狠批罔顧人命｜有片

即時中國
更新時間：16:20 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-06 HKT

隨着汽車科技發展，不少新車均配備智能輔助駕駛系統，但若過度依賴隨時釀成大禍。據內媒《看看新聞》報道，周一（4日）在滬常高速公路上發生驚險一幕。有司機目擊一輛正在高速行駛的私家車內，主駕駛與副駕駛座上的兩名女子竟疑似雙雙熟睡，懷疑完全依賴車輛的輔助駕駛功能。片段曝光後引發網民強烈熱議。

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行車中雙雙「歪頭大睡」網民嘩然

報道指，目擊者張先生於5月4日駕車經滬常高速返回上海，期間無意中察覺旁邊一輛並排行駛的私家車情況異常。他仔細一看，赫然發現該車主駕及副駕座位上的兩名年輕女子，頭部均歪向一側，雙眼緊閉，疑似正在呼呼大睡，而車輛則繼續在高速公路上疾馳。

滬常高速兩女疑開「輔駕」昏睡。 看看新聞
滬常高速兩女疑開「輔駕」昏睡。 看看新聞

張先生認為此舉極度危險，遂將這一幕拍下並上傳至社交平台，隨即引發網民炮轟。不少網民直斥涉事司機罔顧自身及他人安全，指出雖然智能駕駛（智駕）系統帶來便利，但車主絕不能「甩手」，在行車時仍須保持高度集中。同時，亦有網民質疑相關行為是否違反交通法規，以及會否面臨扣分罰款。

警方：輔駕非自動駕駛

針對有關亂象，當地警方嚴正提醒公眾，目前的「智能駕駛」技術僅屬於輔助性質，絕不等於「完全自動駕駛」。

警方強調，駕駛者若在行車期間「脫手脫眼」（即雙手離開軚盤、視線離開路面），極容易引發嚴重的交通安全事故。當局重申，即使在使用輔助駕駛系統時，駕駛者依然是車輛的「第一責任人」，必須時刻留意路面狀況並隨時準備接管車輛，萬萬不可掉以輕心。

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